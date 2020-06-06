Поющая телеведущая Ольга Бузова в очередной раз попала в конфуз с новым видео
На своей странице в Инстаграм известная российская исполнительница, телеведущая и с недавних пор бизнесменша Ольга Бузова выложила видео, сделанное в звукозаписывающей студии, передает Politeka.net
Знаменитость в наушниках что-то пела в микрофон, а затем спросила у звукорежиссера: «Ну как?». Ей посоветовали петь по нотам, но Бузова не знает, как это делается.
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«Когда хочется петь душой, а заставляют нотами 🎼 Что это вообще такое?😂», - спросила Бузова у своих поклонников.
Обратим внимание, что пользователи сети неоднозначно восприняли увиденное.
«Самоирония», «А в чем прикол?», «Ну иногда можно и попеть без нот», - пишут люди.
Ранее, Ольга Бузова предстала в голубой футболке, под которой не было белья. На голове звезды находилось полотенце, будто она только что помыла голову. Под глаза певица положила патчи и надела очки.
На видео звезда брызгала на зеркало специальным средством и вытирала его тряпкой, как вдруг в отражении она увидела себя в другой одежде.
Ранее сообщалось, что Оля Бузова показала себя в толстовке, дополнив образ жвачкой. Красотка была с собранными волосами в хвост и смотрела в камеру, демонстрируя смелый мейкап.
Напомним, Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья
А еще Politeka сообщала, что бесстыжая Бузова в костюме школьницы задрала платье, заставив всех краснеть
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