Российская певица и телеведущая Ольга Бузова предстала в крохотном бикини

Звезда любит всячески эпатировать публику, пишет Politeka.net. Артистка публикует различные снимки и видео в своем Инстаграм, на которых предстает в разных образах.

Так, в одном из последних стори в Ольга решила похвастаться фигурой в купальнике.

Звезда позировала в белом бикини, которое прикрывало ее небольшую грудь.

Крохотные плавки на тонких лямках держались на бедрах телеведущей.

Стройная талия, упругий живот и худые ножки - это все выглядит для некоторых очень пугающе, ведь, можно предположить, что знаменитость перестаралась с диетами, и уже даже "кости торчат".

Бузова распустила мокрые волосы, которые выглядывали из-под шляпки с большими полями. Образ Ольги дополнили и другие аксессуары: кольца в ушах, браслеты и сережка в пупке.

Звезда слегка выгнулась, выставив назад упругие ягодицы, она закрыла глаза и улыбнулась, наслаждаясь погодой.

Поскольку фото было обнародовано в сториз, оно не собрало много лайков, как это обычно бывает. Возможно, пользователи сети оценили снимок в личных сообщениях.

Напомним, Ольга Бузова предстала в голубой футболке, под которой не было белья. На голове звезды находилось полотенце, будто она только что помыла голову. Под глаза певица положила патчи и надела очки.

На видео звезда брызгала на зеркало специальным средством и вытирала его тряпкой, как вдруг в отражении она увидела себя в другой одежде.

Ранее сообщалось, что Оля Бузова показала себя в толстовке, дополнив образ жвачкой. Красотка была с собранными волосами в хвост и смотрела в камеру, демонстрируя смелый мейкап.

Напомним, Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья

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