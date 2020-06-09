Артистка Евеліна Бльоданс не змогла залишитися осторонь, прокоментувавши трагічне ДТП з вини п'яного колеги актора Михайла Єфремова

Як передає Politeka.net, зірка різко висловилася в бік винуватця аварії в своєму мікроблозі в Instagram. Як відомо, ДТП сталася 8 червня в центрі Москви. Будучи в стані сильного алкогольного сп'яніння, Єфремов на своїй іномарці врізався в фургон "ВАЗ", в результаті чого постраждав водій цього авто, який згодом помер у лікарні.

П'яний Єфремов на місці події заявляв, що у нього багато грошей і він, мовляв, готовий їх віддати на лікування потерпілого. Однак, у світлі останніх подій кошти тепер йому знадобляться на адвокатів - акторові світить тюремний термін до 12 років.

Бльоданс здивувала емоційним випадом в соцмережі, назвавши Єфремова "дурнем". Зірка супроводила пост страшним фото, обробивши його в редакторі.

"Новина-шок! Актор Михайло Єфремов в сильному алкогольному сп'янінні став причиною дтп... Я дуже ціную Мішин талант, але не розумію, навіщо в такому стані сідати за кермо. Як думаєте, який буде результат, для усіма улюбленого артиста? Тільки що повідомили, що людина з тієї машини померла у Скліфі від травм. Міша, що ти такий дурень!!!", - не втрималася Бльоданс.

Ситуацію активно коментують:

"Я думаю відкупиться😲 ціную Михайла як класного актора, але ось ця ось дружба з Зеленим змієм 🤦 вона і на обличчі, як говориться, і на вчинках🙈"

"Я думаю, чини і звання на дорозі не в рахунок! Безвинно постраждала людина, за це треба відповісти"

"У в'язницю цю тварину"

"Як завжди пробачать, а шкода. Треба б покарати і серйозно"

"Мені здається, що дадуть умовний термін"

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