Всем бы так выглядеть в 50 лет

Известная актриса и модель Эвелина Бледанс показала, как отдыхает в бане

На своей странице в Instagram красотка опубликовала весьма откровенное фото, передает Politeka.net. Актриса была совсем голая. Из одежды была только шапка, которая красовалась на ее голове. Эвелина прикрыла обнаженное тело простынью, оставив оголенным плечо и немного груди. Несмотря на то, что основная часть тела была прикрыта, снимок получился очень пикантным.

«С легким паром! Скучаю по баньке, очень! Или уже где-то открыли?», - подписала фото звезда.

За три часа ее фото собрало более 6 тысяч лайков. Не сдержалась и оценила фото певица Лолита. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Огонь! Вы шикарная», «Что она с собой сделала, ее узнать просто невозможно», «Эротичненько!», «Идеальная», «Хулиганка!) Обожаю!», - пишут люди.

Оставили актрисе и негативные отзывы, которые она не оставила без внимания.

«Обосретесь, если не покажете, свое голое имущество! Стареть достойно, чтобы сыновьям стыдно за вас не было», - написал один из подписчиков.

«Вы от плеча завелись, неопознанный объект?», - ответила ему Бледанс.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс поехала в украинский Крым, аннексированный Россией. Там она сделала массу фотографий, в том числе показала цветение местных роз.

Напомним, что знойная Бледанс на коленях посветила упругими прелестями: «Ух, какие…».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Бледанс без комплексов сверкнула прелестями в крохотном топе: «Можете меня…».

Также Politeka писала, что Бледанс развалилась на кровати с новым другом, ошарашив признанием: «Я полюбила этого парня».