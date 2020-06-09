Известный российский актер Михаил Ефремов устроил вечером 8 июня в центре Москвы серьезное ДТП. Сам актер не пострадал, а вот водитель другого авто попал в реанимацию

56-летний Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик. Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии, передает "Стархит".

В результате, МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, актеру грозит до 7 лет колонии.

Позднее в сети появились кадры с Ефремовым, комментирующим событие из полицейского авто.

«Я его вылечу. У меня денег дох...», - говорит актер на кадрах Телеграм-канала "112".

Жену пострадавшего Сергея Захарова засняли возле больницы. Она находится в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плачет. На кадрах представители Ефремова сопровождают женщину в такси, передает Телеграм-канал Mash.

На инцидент отреагировала дочь Ефремова — Анна-Мария.

«Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Не маленький, сам разберется, не стоило бы ездить пьяным за рулем, никто вроде не умер. У него есть директор, которая занимается всеми этими делами, я тут особо ничем не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам», — отметила девушка.

К тому же Анна-Мария вызвалась помочь пострадавшему: «Не одобряю поступок отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине. Очень странно, что папе позволили сесть за руль. Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили».

Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.

Как сообщала Politeka, Ефремов без стыда припечатал россиян.