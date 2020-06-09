36-річна українська співачка Джамала вразила теплими і атмосферними знімками, заради яких з сім'єю вибралася на природу
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram. Джамала, її чоловік Сеїт-Бекир Сулейманов, а також їх дворічний син Емір-Рахман позували в полі, "потонувши" у високій траві.
Джамала розпустила волосся і вибрала легке довге плаття червоно-білого кольору, доповнивши цибулю симпатичною капелюшком, яку, втім встиг приміряти її маленький син. На одних кадрах сім'я сиділа прямо на траві, посміхаючись і радіючи спільному проведенню часу. На інших щаслива трійця позувала стоячи, застигнувши в русі.
"Літо. Ніжність. Турбота ❤️", - підписала знімки зірка.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:
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"Джа, дуже дуже гарно і добре! На друк і в альбом!)"
"Гідні фото! Креативно, ніжно, по-сімейному атмосферно. Якось набридли стандартні фото обіймає і цілує живіт від чоловіка😁"
"Ці фото ))) коли одна краще іншої ))) і вибрати одну)"
"Емір-Рахман такий милашка 😍"
"Сімейний відпочинок на славу вдався, дуже красиво і зворушливо 👍👍😘"
"Ха-ха.. капелюх ой як до особи красунчику)"
"О Боже, які ви неймовірні❤️ тільки прокинулась, а вже плачу😂😭"
Раніше ми повідомляли, Джамала потрясла дивовижною фотосесією, заради якої постала в обазе квітки. Співачка вбралася в легке помаранчеве плаття з відвертим декольте. Завдяки своїм чорним волоссям зірка стала схожа на мак. В описі вона зазначила, що зараз настав час для цих квітів.
Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.
А ще Politeka писала, що Джамала несподівано з'явилася без живота, фото.