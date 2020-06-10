Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала, як розважається на білих простирадлах

Красуня в цей раз показала себе в прозорих колготах, які нітрохи не приховали пишну п'яту точку. Ебі спокусливо вигнулась, сидячи на колінах, продемонструвавши пишний бюст, який виявився без білизни. Зірка тільки прикрила його рукою і намальованим на фото сердечком. Модель у другій руці тримала пухнасті наручники і так і манила до себе на ліжко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мабуть все, що мені потрібно було зробити, прикрити мою груди. І ця картинка не була б віддалена три рази. У будь-якому випадку, яка з них краще за інших. Коментар нижче", - написала Ебі.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Сама особлива", "Люблю неслухняну", "Це гаряче", "Прекрасна леді", "Прекрасний вид", "Ось це казка", "Пустунка".

Раніше ми повідомляли, що американська модель Ебігейл Ретчфорд завжди приваблює своєю нереальною красою.

Гаряча модель сиділа спиною до фотографа, прикривши велику груди руками в рукавичках.

Чорні колготки в сіточку і зі стразами обтягнули стрункі ніжки і красиві стегна Ебі. Безсоромна зірка під колготками була без білизни.

Рэтчфорд взула чорні туфельки на шпильках, що додавало пікантності образу.

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