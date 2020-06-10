Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала, как развлекается на белых простынях

Красотка в этот раз себя показала в прозрачных колготах, которые ничуть не скрыли пышную пятую точку. Эби соблазнительно выгнулась, сидя на коленках, продемонстрировав пышный бюст, который оказался без белья. Звезда только прикрыла его рукой и нарисованным на фото сердечком. Модель во второй руке держала пушистые наручники и так и манила к себе на кровать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Видимо все, что мне нужно было сделать, прикрыть мою грудь. И эта картинка не была бы удалена три раза. В любом случае, какая из них лучше других. Комментарий ниже", - написала Эби.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Самая особенная", "Люблю непослушную", "Это горячо", "Прекрасная леди", "Прекрасный вид", "Вот это сказка", "Шалунья".

Ранее мы сообщали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд всегда привлекает своей нереальной красотой.

Горячая модель сидела спиной к фотографу, прикрыв большую грудь руками в перчатках.

Черные колготки в сеточку и со стразами обтянули стройные ножки и красивые бедра Эби. Бесстыжая звезда под колготками была без белья.

Рэтчфорд обула черные туфельки на шпильках, что придавало образу пикантности.

Напомним, Эби Рэтчфорд едва удержала упругие "вишенки" в синих кружевах

А еще Politeka писала, что разгоряченная Эби Рэтчфорд показала свои экстремальные размеры крупным планом

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в мокром боди поиграла "персиками" на камеру



