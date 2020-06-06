Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд обрадовала фанатов жарким фото в белье

Красотка часто публикует снимки, которые привлекают внимание подписчиков своей соблазнительностью, сообщает Politeka.net. Модель похвасталась большими формами в крохотном лифчике.

Эби сжала руками прелести так, что они казались еще больше.

Золотая цепочка придавала акцента внушительному декольте, к тому же она "застряла" между грудей.

Эби распустила черные шелковистые волосы, которые аккуратными прядями легли на груди.

Звезда смотрела в камеру, приоткрыв рот. Пышные ресницы, пухлые глянцевые губы, и невероятные глаза - эта красотка сведет с ума любого.

"Отправляю вам сегодня еще немного любви 💛", - написала звезда.

За 16 часов пост собрал более 55 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восторге от красотки, некоторые признавались, что не у них перехватило дыхание от красоты модели. Люди просили почаще выкладывать подобные горячие селфи.

Напомним, Эби Рэтчфорд не постеснялась сверкнуть видом в мокрых кружевах. Модель блистала красотой в душе. Девушка совсем не стесняется своих форм, поэтому всегда подчеркивает их.

Фанаты сразу же отметили, что девушка "просто бестия".

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в красном кружевном белье, лежа на столе. В руках у модели лопатка, испачканная в шоколадной пасте. При этом звезда меняет позы, демонстрируя самые аппетитные ракурсы.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в купальнике с необычным цветным принтом, а на ее лице можно заметить яркий макияж с акцентом на пухлые губы.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

А еще Politeka писала, что сочная Эби Рэтчфорд восхитила нереальными объемами в крохотном бикини

Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд без одежды понежилась в шелке, засветив самые вкусные места