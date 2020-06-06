Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд обрадовала фанатов жарким фото в белье
Красотка часто публикует снимки, которые привлекают внимание подписчиков своей соблазнительностью, сообщает Politeka.net. Модель похвасталась большими формами в крохотном лифчике.
Эби сжала руками прелести так, что они казались еще больше.
Золотая цепочка придавала акцента внушительному декольте, к тому же она "застряла" между грудей.
Эби распустила черные шелковистые волосы, которые аккуратными прядями легли на груди.
Банки массово закрываются по всей Украине, предупреждение НБУ: "С 6 июня..."
Остановилось сердце звезды «Спортлото 82» и «Ералаш» Михаила Кокшенова, трагические детали: «Светлая память»
Фигуристая подружка русской Кардашьян устроила непристойные игры в лифте: «Ну что за…»
Обладательница самых красивых ягодиц облачилась в соблазнительного зайчика: "Богиня, не иначе"
Звезда смотрела в камеру, приоткрыв рот. Пышные ресницы, пухлые глянцевые губы, и невероятные глаза - эта красотка сведет с ума любого.
"Отправляю вам сегодня еще немного любви 💛", - написала звезда.
За 16 часов пост собрал более 55 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети были в восторге от красотки, некоторые признавались, что не у них перехватило дыхание от красоты модели. Люди просили почаще выкладывать подобные горячие селфи.
Напомним, Эби Рэтчфорд не постеснялась сверкнуть видом в мокрых кружевах. Модель блистала красотой в душе. Девушка совсем не стесняется своих форм, поэтому всегда подчеркивает их.
Фанаты сразу же отметили, что девушка "просто бестия".
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в красном кружевном белье, лежа на столе. В руках у модели лопатка, испачканная в шоколадной пасте. При этом звезда меняет позы, демонстрируя самые аппетитные ракурсы.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в купальнике с необычным цветным принтом, а на ее лице можно заметить яркий макияж с акцентом на пухлые губы.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве
А еще Politeka писала, что сочная Эби Рэтчфорд восхитила нереальными объемами в крохотном бикини
Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд без одежды понежилась в шелке, засветив самые вкусные места