Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошными форами в одном кружеве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует в красном кружевном белье, лежа на полу. В руках у Рэтчфорд лопатка, на которой шоколадная паста. При этом звезда меняет позы, демонстрируя самые аппетитные ракурсы.
Уточним, что кадры звезда опубликовала в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
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Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, снялась в новой фотосессии в кружевном белье.
Молодая модель любит устраивать рекламные съемки для продвижения брендового белья или купальников, девушка каждый раз сверкает на новых кадрах в разном образе. Не редко Эби примеряет весьма смелые кружева, совсем не скрывающие ее фигуру. Свои достоинства она также не прячет, поэтому поклонники модели в социальной сети Инстаграм постоянно одаривают ее комплиментами.
В этот раз Эби предстала в роковом образе, примерив красное белье с подвязками. Девушка дополнила соблазнительный вид блестящим макияжем и приняла как можно более удачную позу, чем сразу же привлекла внимание к себе.
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