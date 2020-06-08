З цього ракурсу особливо гарна

39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "Величне століття", здивувала ідеальною фігурою

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому позувала в променях призахідного сонця на березі річки.

Акторка з'явилася в темному бікіні і жовтій довгій спідниці з дуже тонкої тканини - так, що просвічуються всі її спокусливі вигини.

Нур підняла руки вгору, вхопившись за розпущене волосся. Неможливо не звернути увагу на її плоский животик, ніжні лінії якого так і манять поглянути ще раз - "Хюррем лусне від заздрощів".

Нагадаємо, Феттахоглу зіграла першу дружину султана - Махідевран Султан - в серіалі "Величне століття". Ця роль принесла їй зоряну славу - зокрема, фотографія Нур з'явилася на обкладинці журналу «Elele». В основі серіалу лежать реальні події, які відбуваються за часів правління Султана Сулеймана Прекрасного

Раніше ми повідомляли, Нур порадувала шанувальників яскравим фото, на якому позувала в шкіряній курточці з незвичайним поясом-підтяжкою, а також червоному береті. Актриса розташувалася в листях пальми, засунувши руки в кишені.

"В очах .... ❤️ вся моя примхливість..... також @uguralevyilmazhairdsgn удачі тобі❤️", - підписала кадр зірка.

"махідевран красуня ❤️😍"; "Королева 🔥"; "Ти так красива, крихітко ❤️"; "красуня махідавран ми тебе так любимо love ️ ♥ ️😘"; "Я думаю, королева краси"; "Як вдало вибрала місце", - відреагували користувачі в коментарях.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу захопила сімейним фото з красунею донькою: очей не відірвати.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу розстебнула плащ і показала, що під ним ховає.

Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу в білому купальнику підкорила підтягнутими формами: "Затьмарила б навіть Хюррем".