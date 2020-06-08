Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганною фігурою під час танцю з незнайомцем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Коли ми повністю віддаємо себе духові танцю, він стає молитвою», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Могилевська танцює з невідомим чоловіком. Сама зірка в елегантній сукні, зробивши фурор серед своїх шанувальників.

«Скоріше б цю красу побачити», «красоточка», «вау, який запальний танець», «чудово. Як же красиво, Наталія», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 44-річна українська співачка Наталія Могилевська показала ще один інтимний кадр зі зйомок свого міні-фільму.

Зірка зробила новий пост в своєму мікроблозі в Instagram, нагадавши шанувальникам, що до прем'єри її кіношедевру Меѕѕаде залишилося 6 днів.

В кадрі Наталя в приспущенном на плечах рожевій сукні лежить на дивані, ніжно обнявши партнера по фільму - Олексій Бусько, танцюриста і хореографа, який розташувався на підлозі поруч з нею.

Затишне освітлення, "зайчики" від диско кулі і якась ніжність, якою пронизаний цей кадр - розбурхали користувачів, які поставили за пару годин більше двох тисяч лайків.

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