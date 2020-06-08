Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречной фигурой во время танца с незнакомцем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Когда мы целиком отдаем себя духу танца, он становится молитвой», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Могилевская танцует с неизвестным мужчиной. Сама звезда в элегантном платье, произведя фурор среди своих поклонников.
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«Поскорее бы эту красоту увидеть», «красоточка», «вау, какой зажигательный танец», «прекрасно. Как же красиво, Наталия», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 44-летняя украинская певица Наталья Могилевская показала еще один интимный кадр со съемок своего мини-фильма.
Звезда сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, напомнив поклонникам, что до премьеры ее киношедевра Messаge осталось 6 дней.
В кадре Наталья в приспущенном на плечах розовом платье лежит на диване, нежно обняв партнера по фильму - Алексея Бусько, танцора и хореографа, который расположился на полу рядом с ней.
Уютное освещение, "зайчики" от диско шара и некая нежность, которой пронизан этот кадр - взбудоражили пользователей, поставивших за пару часов более двух тысяч лайков.
Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".
А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».
Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.