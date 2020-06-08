Переможниця десятого сезону "Холостяка" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова здивувала чуттєвим кадром, позбувшись від зайвої одягу

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала лише у вузьких джинсах. Даша розпустила волосся і прикрила груди руками і локонами. Дівчина замріяно глянула в камеру, трохи зігнувши ногу в коліні. Крім того, вона встигла розстебнути ширінку.

Цим сміливим фото топлес Даша, мабуть, вирішила поставити крапку. Після розставання з Максимом дівчина змушена відповідати на численні коментарі та повідомлення фанатів проекту, які до сих пір в шоці, що "холостяк" і його обраниця не разом.

"Стільки різних «чому?», «да як так?», «а що, якщо?», «Даш, ну а може?»... щодня я читаю від вас. Звичайно, всі ці питання стосуються відносин, проекту, Максима... Я розумію, що багато хто з вас сподівалися на казковий розворот подій і велику історію любові. Я - теж 😂 Але склалося саме так і я щиро вірю, що у Всесвіту на мене особливі плани і що я буду щаслива, просто трохи пізніше", - поділилася Ульянова, додавши, що "справжня перемога" - це її шанувальники, яким вона вдячна за душевні слова.

Користувачі в черговий раз підтримали Дашу в коментарях:

"красунька😍"

"Все правильно зробила. Він уже по ходу знав, що вибере тебе і ліг спати з іншою. Просто доводить, що він так і буде холостяком"

"Ти супер крута і ти бомба ❤️"

"Значить ти його не любиш!!! 😢"

"Якщо це любов то будете разом, якщо немає любові, то це була тільки пристрасть"

"Красуня 😍 блін але от питання залишилися реально😂 адже на проекті була казка, як таке могло так швидко закінчиться".

Раніше ми повідомляли, Ульянова збентежила зухвалим шпагатом. Дівчина повністю роздяглася, прикрившись лише курточкою. Пристрасть на цьому фото просто зашкалює.

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