Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова восхитила идеальным шпагатом без белья

Как известно, после похудения девушка начала активно заниматься гимнастикой и любит демонстрировать подтянутую фигуру в самых разных и невероятных позах. При этом красотка не боится покорять шпагатами в "стиле Волочковой" и показывать лишнее без одежды на съемках, передает Politeka.net.

Так, в этот раз девушка, продолжая свою традицию публикации фото с дерзкими шпагатами, поделилась новым кадром. На представленном в Инстаграм снимке Даша позировала, прикрывшись одной курточкой и скрывая лицо от объектива. Жаркий шпагат Ульяновой не оставил равнодушными поклонников:

«Шпагат за 30 дней» и личная встреча с Дашей Ульяновой. Друзья, свершилось! 😍 Я, как и обещала, запускаю свой авторский марафон по стретчингу (растяжке), благодаря которому уже через 30 дней, соблюдая все мои рекомендации и имея большое желание, вам будет подвластен шпагат.

Напомню, что я являюсь мастером спорта по гимнастике, активно занимаюсь с 6 лет. Постоянно развиваюсь и усовершенствую свои навыки в этом нелёгком деле и имею все необходимые права для запуска этого марафона.

Как же мне было приятно, когда вы отмечали меня на фото и видео, где ногой закрывали багажник авто, шкафчик на кухне, духовку или просто демонстрировали великолепную растяжку, или хотя бы - пытались сделать это ... 😍 Такое счастье - знать, что твой пример вдохновляет стольких прекрасных девушек и мотивирует быть лучше. Также, особая гордость меня переполняет, ведь считаю стретчинг очень полезным занятием», - написала девушка, получив массу комплиментов, некоторые поинтересовались, где белье Даши.

Также Даша показала, как позировала в расстегнутой белоснежной рубашке, под которой можно заметить кружевное белье. Укладка девушки при этом была более чем пышная, а лицо идеально гармонировало с блестящим макияжем с акцентом на весьма пухлые губы Даши, которыми она так гордится. А еще, как заметили ее поклонники, Даша продолжает носить золотое кольцо с бриллиантами за 65 тысяч гривен, которое подарил Макс в финале шоу.

«Просто не хочу снимать, оно мне очень нравится», - ранее сказала сама звезда.

Также она отметила, что в руках своего мастера «превращается в инстатёлочку».

Реакция фанатов девушки не заставила себя ждать:

«У Даши є чоловік!!!😍», «Какая ты сладкая крошка😻😻😻», «Красотка 😍😍😍», «Красотаа😍😍😍», «Что???? Какая другая?», «Неперевершена🔥🔥🔥», «Ухххх🔥 яка красуня !😍», «Шикарная 😍😍», «Ваууу❤️😍 ооооочень красиво🔥», «Красотка 👍», «Шикарна девушка😍😍💥💥💥❤️».

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