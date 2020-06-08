Победительница десятого сезона "Холостяка" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова изумила чувственным кадром, избавившись от лишней одежды

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала только в узких джинсах. Даша распустила волосы и прикрыла грудь руками и локонами. Девушка томно взглянула в камеру, немного согнув ногу в колене. Кроме того, она успела расстегнуть ширинку.

Этим смелым фото топлес Даша, видимо, решила поставить точку. После расставания с Максимом девушка вынуждена отвечать на многочисленные комментарии и сообщения фанатов проекта, которые до сих пор в шоке, что "холостяк" и его избранница не вместе.

"Столько разных «почему?», «да как так?», «а что, если?», «Даш, ну а может?»... ежедневно я читаю от вас. Конечно, все эти вопросы касаются отношений, проекта, Максима... Я понимаю, что многие из вас надеялись на сказочный разворот событий и большую историю любви. Я, как бы - тоже 😂 Но сложилось именно так и я искренне верю, что у Вселенной на меня особые планы и что я буду счастлива, просто немного позже", - поделилась Ульянова, добавив, что "настоящая победа" - это ее поклонники, которым она благодарна за душевные слова.

Пользователи в очередной раз поддержали Дашу в комментариях:

"красунька😍"

"Все правильно сделала. Он уже по любому знал, что выберет тебя и лег спать с другой. Просто доказывает, что он так и будет холостяком"

"Ти супер крута і ти бомба ❤️"

"Значить ты його не любишь!!! 😢"

"Если это любовь то будете вместе если нет любви то это была только страсть"

"Красотка 😍 блин но вот вопросы остались реально😂 ведь на проекте была сказка, как такое могло так быстро закончится".

Ранее мы сообщали, Ульянова обескуражила дерзким шпагатом. Девушка полностью разделась, прикрывшись только курточкой. Страсть на этом фото просто зашкаливает.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".