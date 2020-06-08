35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, який він щасливий з новою коханою після важкого розлучення

Як передає Politeka.net, зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram кадри, на яких розважається з новою пасією, нотаріусом Христиною Горняк.

Так, на фото в "сторіз" телеведучий схопив коханку на руки - при цьому дівчина була в спокусливому купальнику.

"Так і живемо", - підписав кадри Володимир.

Крім того, телеведучий похвалився спільним з Христиною відпочинком на яхті. Остапчук в білій сорочці і строкатих плавках стояв на носі судна, танцюючи перед носом дівчини, наче п'яний. Володимир розставив руки, намагаючись утримати баланс і не впасти у воду. Христина при цьому підтанцьовувала, сидячи за штурвалом.

В якийсь момент дівчина повернулася, блиснувши принадами в майці без ліфчика.

"У кожного з нас є вибір. Завжди. І у кожного завжди є вибір бути щасливим. Адже щастя це просто💥", - поділився в підписі Остапчук, на що тут же в коментарях відгукнулася його кохана: "Дякую за сьогоднішній день!❤️"

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Чомусь награно, і я кажу це без агресії, сам Вова мені подобається, але зараз по-моєму він сам собі доводить що йому добре.😮"

"Щастя любить тишу"

"Відчепіться ви від нього, злі, заздрісні люди🤪Що ж йому в монастир піти після розлучення😆Вони молоді, красиві і щасливі. Заздріть мовчки🖕"

"На дружину схожа Ваш танцюючий нотаріус..."

"Це так Христина повинна танцювати, тут навпаки😂😂😂"

"Точно, показуха😊"

"Вован, ти п'яний чи що?"

Раніше ми повідомляли, Остапчук показав розкішну квартиру, в якій оселився з коханкою. Екскурсію по новому будинку в елітному районі столиці артист провів для шоу «Слава+».

Парочка влаштувалася в 3-кімнатних апартаментах з двома ванними кімнатами площею 120 квадратних метрів. У них є простора світла кухня з панорамним вікном, затишна спальня з власним балконом. В окремій кімнаті закохані зробили кабінет, який трансформується в дитячу або місце для занять спортом.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".