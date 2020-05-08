Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась откровенными кадрами из ванной

Звезда порадовала поклонников новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Певица залезла в ванную с водой и пеной. Артистка сделала селфи, запечатлив свою роскошную пышную грудь. Кроме этого, Александра сняла крупным планом свои оголенные части тела в воде.

«Как бы мне хотелось…прийтись тебе по душе», - отметила Зарицкая.

Поклонники не остались равнодушными, оставив певице множество восхищенных комментариев.

«Кайф», «Какая грудь», «Принцесса», «Нестандартный контент в последнее время)», «Нравится ваше творчество», «Ты космически магическая», «Не знаю, кого имели ввиду, но мне по душе))», «Шампусик голову вскружил))», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто раскритиковал артистку.

«Судя по этому фото демон какой то. Вызывающий отвращение...», «ужас», «И что тут особенного... Все банально», «Какая ты страшная...Фее», - написали люди.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая поделилась снимком, на котором предстала в необычном образе вместе с несколькими девушками - коллегами в латексе и таких же перчатках. Артистка примеряла на себя очень стильный образ.

Напомним, что пышнотелая солистка KAZKA сняла все лишнее и выставила напоказ свои цветочки: "Ого-го".

Как писала Politeka, ведущая "Х-фактор" довела до слез творчеством хитмейкера KAZKA : "Это невероятно".

Также Politeka сообщала, что формы пышнотелой Lizzo оказались круче, чем у солистки KAZKA: "Просто пожар!".