Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, поздравила маму и показала подарок для нее

На фото Саша позирует в черной кофте и распущенными волосами. Зарицкая стояла в подъезде, а в руках можно увидеть огромный букет роз, который она приготовила для своей мамы, чтобы поздравить ее с праздником. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня, 10 мая, в Украине празднуют День матери. Свою маму я люблю безгранично, она для меня самый близкий человек, который всегда выслушает, не осудит и поможет советом. Мне легко с ней разговаривать на разные темы, я с ней могу поделиться всем. А еще я ей очень благодарна за сестру", - написала KAZKA.

Фанаты поставили почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев и спрашивиали про 22-летнюю сестру солистки:

"Прекрасная дочка, красивые цветы, нежные слова", "С днем матери", "Боже, какая красивая", "Умничка, всех благ тебе", "Это она KAZKA? Первый раз ее вижу, вроде подписана", "А сестре сколько лет?".

Сообщалось, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась откровенными кадрами из ванной.

Певица залезла в ванную с водой и пеной. Артистка сделала селфи, запечатлев свою роскошную пышную грудь. Кроме этого, Александра сняла крупным планом свои оголенные части тела в воде.

«Как бы мне хотелось…прийтись тебе по душе», - отметила Зарицкая.

Поклонники не остались равнодушными, оставив певице множество восхищенных комментариев.

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