Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала странный образ

На фото красавица показывает себя крупным планом. Можно увидеть лицо Александры и оценить яркий макияж. На фото такое чувство, что Зарицкая плачет. Волосы певица оставила распущенными, а была, скорее всего, в толстовке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что Зарицкая опубликовала в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочеться написать: "О, Господи".

Ранее мы сообщали, что горячая солистка KAZKA без одежды соблазнила не только взглядом.

На фото Зарицкая позировала без одежды, когда ее снимали по грудь. Волосы у красотки были распущены, а сама Александра развернулась спиной к камере, чтобы ничего не засветить. Певица смотрела в камеру, когда делили фото и из-за этого оно получилось очень нежным и интересным.

Сообщалось, что солистку группы KAZKA Александру Зарицкую застукали с мужчиной в самый пикантный момент

«BABY I’M OK. Премьера в пятницу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Зарицкая позирует вместе с солистом швейцарской группы Кadebostany, который прикрывает лицо рукой.

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