32-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась хорошей новостью со своими поклонниками

У себя в Инстаграм она рассказала, что фильм «Текст», в котором она снялась, получил еще одну престижную премию, передает Politeka.net. По словам Кристины, ей до сих пор пишут люди, которых этот фильм сильно впечатлил, а на многих и повлиял. Она напомнила, что в начале года «Текст» получил 4 награды на престижной премии «Золотой орел», а теперь его снова заметили.

«Вчера состоялась важная профессиональная премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения, где «Текст» получил награду как Лучший художественный полнометражный фильм года!», - похвасталась звезда.

Свой пост артистка сопроводила очень соблазнительным снимком. Красотка была одета в брючный костюм и туфли на каблуке. Она сидела на диване, раскинув ноги, что придало особой пикантности ее фото. Девушка выглядела просто превосходно. Теперь понятно, за что ее любит муж, российский комик Гарик Харламов. В комментариях звезде и фильму оставили массу комплиментов.

«Мне тоже фильм понравился!», «Вы лучшая», «Фильм реально сильный!», «Да, фильм необычный, советую к просмотру», «Кристина) ты мне напоминаешь Бритни Спирс не знаю почему», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Асмус поделилась фото со съемок. Она была одета в черный жакет и мини-шорты. Последние оголили стройные ножки актрисы.

Напомним, что Кристина Асмус превратилась в Боярского и напугала новой внешностью: «Тысяча чертей».

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус проговорилась о конфликте с Харламовым: «Гарик вешается».

Также Politeka писала, что счастливая Асмус взбудоражила неожиданным решением, Тарзан поддержал: «Никого не слушай».