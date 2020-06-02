Известная российская актриса Кристина Асмус призналась, какой у нее девиз по жизни

Звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Асмус решила раскрыть себя поклонникам с новой стороны. Так, звезда поделилась селфи, на котором она позирует в простой белой футболке с забавной подписью «Блин, я забыла». Судя по всему, Асмус считает, что эта фраза идеально характеризует ее по жизни.

На снимке актриса собрала волосы в хвост и в целом выглядит спокойно и естественно. Единственная яркая деталь в ее образе – необычный макияж глаз с ярко-красными линиями.

«А какой у тебя девиз по жизни?», - поинтересовалась звезда у подписчиков.

В комментариях люди принялись обсуждать фотографию и отвечать на заданный актрисой вопрос.

«Какая ж ты красотка!», «Кристина, какая вы красивая. Макияж чудесный. Футболка. Идеально», «Кристинка как картинка!!!)) Красотулечка», «милашка просто», «Невероятная», «Чёт Вы мадам схуднули», «Какое нежное и непорочное личико)», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Асмус рассказала о том, как складываются ее отношения с мужем, комиком Гариком Харламовым после выхода скандального фильма «Текст». Как известно, фильм «Текст» вызвал широкий резонанс, так как Кристина сыграла в нем обнаженная, а интимная сцена была очень реалистичной. После фильма на актрису обрушился шквал ненависти, но, как признается сама Асмус, от предложений по работе нет отбоя.

В интервью она призналась, что семейная жизнь после фильма изменилась и теперь они с мужем очень редко видятся. Недавно семейство переехало в большой четырехэтажный дом, который Харламов, по словам Кристины, купил за собственные деньги. Актриса также рассказала, что не участвует в семейном бюджете, все оплачивает Гарик.

Напомним, скандальная Асмус раскинула ноги на диване, показав, как соблазняет Харламова.

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус проговорилась о конфликте с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус огорошила пикантными деталями жизни с Харламовым после скандала с "Текстом".