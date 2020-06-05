32-летняя российская актриса Кристина Асмус, жена известного комика Гарика Харламова, обескуражила домашним фото и заявила о своей прихоти

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала ненакрашенной, с замотанной в полотенце головой и белом вафельном халатике.

Асмус надула губки и немного с грустью взглянула в камеру. В подписи актриса объяснила, почему у нее плохое настроение и как это исправить: "Я устала. Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил 😖".

Пользователи кинулись обсуждать пост Кристины, намекая ей, что у нее есть муж для всяких "мандаринок" и прочих утех.

"У вас же вроде есть кому 😁"

"Гарик в помощь 🏋️‍♀️❤️🍊🙃"

"На ручки это вопросы к Гарику😂"

"Так , а как чистить мандарин, если Вы будете на ручках 😁😁😁"

"Кристина) вы супер) а муж пусть за вами ухаживает❤️"

"Как же Вам хорошо не накрашеной😊"

"Повезло Бульдогу с тобой!!!ты обалденная!!!😽✨"

"Гарик, срочно тащи мандарины))"

Ранее мы сообщали, Асмус ошеломила видом сзади в бежевых брюках с завышенной талией. Плотная ткань идельно села на "мягкое место" звезды, подчеркнув соблазнительные оруглости. Кристина игриво повернулась к камере, ухватившись рукой за волосы.

"Рабочая сторона 🤪😝", - подписала Асмус этот дерзкий кадр, где она со спины.

«Сразу видно!)», «Идеальная», «Зачёт», «Отличная сторона», «Бомбическая», «Кристина, Вы само очарование!!», «Тут попробуй найди не рабочую»; "Эх, пошловато... 😔 зачем.. напишите, что-нибудь красивое и светлое", - отрегировали пользователи.

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