Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну заправку з мінімумом інгредієнтів

Як передає Politeka.net, кулінар поділився рецептом у своєму мікроблозі в Instagram. Головним складовим чудового соусу є авокадо.

"Взяв зріле м'яке авокадо, поклав його в блендер, налив 100 мл оливкової олії, додав 2 ст. л. лимонного соку (замість оцту), чайну ложку солодкої гірчиці, щіпку солі і свіжомеленого перцю. Збив. Мій соус вінегрет з авокадо вийшов дуже смачним. Я спробував і втратив розум. Планував юзати його в салатах замість заправки і їсти з креветками і бананом... Ви повинні це спробувати. З овочами, рибою / морепродуктами або, як я люблю, зі свіжим бананом", - повідомив Клопотенко.

Користувачі прийшли в захват від рецепту, відреагувавши в коментарях: "Теж люблю таку штуку, але можна їсти з бананом !!! треба спробувати! Дякуємо за вашу презентацію, так смачно розповідаєте, що готувати не обов'язково"; "Євген ви як завжди супер 👍👍👍".

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Невеликими шматочками нарізати бекон чи використовувати готові смужки. Розчавити ножем два зубчики часнику, ½ шт. цибулини нарізати дрібними кубиками. Налити на розігріту сковороду одну ст. л. оливкової олії і додати спочатку часник, а через хвилину бекон і цибулю. Обсмажити кілька хвилин. Потім додати яйце і вершки. Перемішати, щоб суміш стала однорідною. Зняти сковороду з вогню, щоб яйце не згорнулося. З'єднати готову пасту з соусом і перемішати. Пармезан натерти, додати перець за смаком і листя петрушки.

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