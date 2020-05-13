Домашние чипсы могут быть не менее хрустящими и вкусными, чем покупные

Известный английский повар, ресторатор и популяризатор домашней кулинарии Джейми Оливер поделился секретом идеальных чипсов, сообщает Politeka.net.

По словам повара, успех прежде всего лежит в выборе ингредиентов. Чтобы все получилось, нужно покупать картофель, предназначенный для приготовления фри (такие сорта, как марис пайпер или король эдвард, которые не рекомендуется варить).

Также Оливер отметил, что крупный картофель - идеально подходит для чипсов. Клубни нужно нарезать, не очищая, на куски в палец толщиной.

Следующий совет: качественная морская соль

Приготовить чипсы можно не только в духовке, но и в кастрюле (если нет фритюрницы). Для этого рекомендуется налить масло или жир примерно в восемь сантиметров. После этого сырые чипсы обжариваются небольшими партиями, пока они не станут золотисто-коричневыми и хрустящими: "Пальчики оближешь".

Рецепт печеных чипсов на двоих таков:

500 граммов картофеля;

200 мл подсолнечного масла или животного жира;

соль по вкусу.

Вымытый и нарезанный картофель поставить вертикально в миску для микроволновки и готовить на высокой температуре пять минут.

Вынуть, стряхнуть, чтобы не слиплись и поставить еще на две минуты в печь.

Далее разогреть духовку до 180°C (на газовой плите). Выложить на противень дольки по листу фольги. Посыпать солью, и другими приправами, щедро полить маслом и выпекать 30-40 минут по вкусу.

Чипсы подаются с рыбой, стейком и любимым соусом.

Отметим, бесконтрольное употребление чипсов приводит к проблемам со здоровьем, поэтому злоупотреблять такой пищей строго не рекомендуют врачи.

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