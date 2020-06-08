Відома модель Ана Чері показала своє тіло в максимально гарячому образі

На фото Ана позує в бежевому білизну, а бретельки бюстгальтера і зовсім спустила з плечей. Ана стояла біля квітучого дерева і вирішила залишити волосся розпущеним. Красуня не соромлячись продемонструвала своє тіло, показуючи найсоковитіші його частини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Так гарно, ти мені дуже подобаєшся", "Мені подобається білизна", "Ух ти, красуня, сподіваюся, у тебе буде відмінний день", "Прекрасна", "Хай благословить тебе Бог", "Бездоганно".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Ана Чері показала, як любить розважатися на ліжку.

На фото Ана позує в білих панчохах і трусиках з мотузочок. Образ Чері доповнила білим топом. Красуня сиділа на колінах у профіль на ліжку і танцювала, обернувшись головою до камери. На фото можна легко оцінити не тільки п'яту точку красуні, але і бюст, який ледве помістився в обтягуючий тканина.

Повідомлялося, що фітнес-модель Ана Чері знову розбурхала мережу своєю пишною красою.

Напередодні літа Ана з'явилася перед усіма у довгій квітчастій сукні з вирізом на нозі. Наряд повністю обтягнув соковиту фігуру моделі і здається, що тканина ось-ось лусне.

Нагадаємо, фігуриста Ана Чері влаштувала жаркий танець в прозорій білизні

А ще Politeka писала, що Ана Чері вимазала принади маслом заради ефектних кадрів в бікіні

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