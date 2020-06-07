Американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный вид в красном бикини

Знаменитость решила сверкнуть стильным бикини алого цвета во время пляжного отдыха. Не секрет, что Анна активный пользователь сети и любитель жаркого отдыха, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм практически каждый день появляются новые фото, сделанные на пляже или природе, пишет Politeka.

В этот раз знаменитая красотка повеселилась на побережье в алом купальнике и измазалась маслом для идеального загара. Свой пляжный "лук" девушка дополила солнцезащитными очками в трендовой оправе и панамой с леопардовым принтом.

«Я просто собираюсь опубликовать то, что я чувствую в этой поездке. 🌴❤️ #Exuma # Багамские острова # бикини # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана под постом.

Вот что ответили пользователи:

«💦💦💦Такая романтичная малышка💦💦💦», «Желанная крошка», «Ты прямо цветешь от счастья». «Я так тебя люблю, Мы, девчонки, Я и Бич», «Хорошая Ана, шальная крошка прям», «🔥 такая огненная звезда», «Красивая женщина», «Bellisima», «Могу ли я одолжить поцелуй ... Обещаю ... Я верну его», «Разбивает сердца♥ ️».

До этого Ана показала, как отдыхала на пляже в персиковом купальнике с необычными вырезами на груди и совсем ее не скрывающую. Девушка подчеркнула свой образ не только удачным ракурсом, позируя для новой фотосессии, но еще и дополнила его аккуратной укладкой и мини-серьгами-кольцами из золота. Фанаты не остались равнодушны к нежному образу девушки:

«Ты действительно красивая», «Персиковая мечта🔥», «Мне тоже хочется иметь возможность отдыхать также шикарно😢😢😢», Боже, какая шикарная крошка», «😍😍😍😘», «Боже мой, это просто вау», «Awesomely🔥Fantastic🍯💦!», «Твое тело просто идеально😍❤️», «Пожалуйста, я с тобой», «Waww великолепная фигура 100% ИДЕАЛЬНО 😍💖🌹🌹💐💐», «Великолепный видок 😍💕❤️💕❤️😍», «Ты просто таки расцветший цветок», «Ты моя ягода».

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