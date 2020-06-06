Известная модель Ана Чери показала необычно нежный образ, не скрывая свою красоту

На фото Ана позирует в цветочном платье. Чери стала в профиль и развернулась лицом к камере, держась рукой за занавеску. Благодаря такому ракурсу звезда показала свои пышные формы, которые еле вместились в полупрозрачную ткань. Фото вышло довольно нежным и даже пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня я только посылаю вам позитивные мысли и любовь", - написала под фото красотка.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасная", "Великолепная", "Ух ты, красавица, надеюсь у тебя будут отличные выходные", "Удивительная красота", "Так красиво выглядишь", "Афродита".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери восхитила идеальным видом во время вечерней фотосессии в бархатном бикини.

В этот раз девушка показала всю себя в новом имидже и поделилась новым кадром на своей странице в социальной сети Инстаграм. Знаменитость подчеркнула свои достоинства модным купальником из нежно-розового барата, прорекламировав тот прямо на пляже.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников очередным горячим фото в мини-бикини.

Тело Чери настолько чудесно выглядит, что от него нельзя оторваться. Пикантности снимку придает то, что красотка развязала лифчик, и держала его за лямки. Бретельки натянулись, начиная с затылка.

Напомним, Ана Чери в образе роскошной куклы Барби "поджарила булочки" на пляже

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