Американская фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и сверкнула безупречными изгибами в прозрачном мини-белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, сперва Чери позирует спиной на камеру в едва заметном белье, элегантно задирая ногу. В какой-то момент знаменитость поворачивается и демонстрирует всем внушительные формы в прозрачном кружевном белье.

Сами кадры Чери никак не подписала, а ее поклонники не смогли этого сделать в силу того, что кадры она выбросила в Сторис.

До этого мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный вид в красном бикини.

Знаменитость решила сверкнуть стильным бикини алого цвета во время пляжного отдыха. Не секрет, что Анна активный пользователь сети и любитель жаркого отдыха, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм практически каждый день появляются новые фото, сделанные на пляже или природе.

В этот раз знаменитая красотка повеселилась на побережье в алом купальнике и измазалась маслом для идеального загара. Свой пляжный "лук" девушка дополила солнцезащитными очками в трендовой оправе и панамой с леопардовым принтом.

«Я просто собираюсь опубликовать то, что я чувствую в этой поездке. 🌴❤️ #Exuma # Багамские острова # бикини # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана под постом.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".