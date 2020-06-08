Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя в обычной жизни

На фото Анна позирует в цветочной блузке, показывая себя по пояс. Кошмал легко улыбнулась на камеру, одной рукой загораживая лицо. Волосы у красотки были в этот раз распущенными, а образ актриса дополнила скромной серьгой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пора возвращаться к работе и уже к непривычному графику. Карантин ещё не закончился и сейчас как никогда важно не забывать о всех мерах безопасности.

Сейчас я понимаю, насколько я нуждалась в подобной паузе и как много отличных возможностей у меня появилось.

Можно, так сказать, подчеркнуть итоги", - написала Анна.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасное фото", "Анна, вы просто прелесть", "Ваау! Аня вы БОЛЬШАЯ молодец!!!", "Привет Аня. Я научился готовить новые блюда с вами. Было очень интересно и вкусно. Как будет время выходите в прямой эфир. Хорошего вам дня", "Голубоглазик", "Да, ты красивая".

Сообщалось, что украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли в сериале «Сваты», поделилась новым соблазнительным кадром.

Девушка предстала в очень необычном образе роковой красотки. На ней было надето роскошное черное платье, которое очень дорого выглядело. Девушка смотрела в кадр и улыбалась. Ее волосы были собраны, что придало фото особой элегантности.

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