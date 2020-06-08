Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганною фігурою під час нової фотосесії, яку влаштувала в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram моделі.

Так, Чері позує на природі в прозорій білизні, прикриваючи руками значні обсяги. Крім того, зірка вирішила млосно пограти поглядом на камеру, демонструючи неймовірну красу.

Уточнимо, що все це відбувається під красиву музику. Однак шанувальники Чері були позбавлені можливості захопитися ідеальним тілом кумира, оскільки кадри зірка викинула у себе в Storeis.

До цього ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний вигляд у червоному бікіні.

Знаменитість вирішила блиснути стильним бікіні червоного кольору під час пляжного відпочинку. Не секрет, що Ганна активний користувач мережі і любитель жаркого відпочинку, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram практично щодня з'являються нові фото, зроблені на пляжі або на природі.

В цей раз знаменита красуня повеселилася на узбережжі в червоному купальнику і вимазала маслом для ідеального засмаги. Свій пляжний "лук" дівчина дополила сонцезахисними окулярами в трендової оправі і панамою з леопардовим принтом.

«Я просто збираюся опублікувати те, що я відчуваю в цій поїздці. 🌴❤️ #Exuma # Багамські острови # бікіні # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана під постом.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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