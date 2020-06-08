Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречной фигурой во время новой фотосессии, которую устроила в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram модели.

Так, Чери позирует на природе в прозрачном белье, прикрывая руками внушительные объемы. Кроме того, звезда решила томно поиграть взглядом на камеру, демонстрируя невероятную красоту.

Уточним, что все это происходит под красивую музыку. Однако поклонники Чери были лишены возможности восхититься идеальным телом кумира, поскольку кадры звезда выбросила у себя в Storeis.

До этого мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный вид в красном бикини.

Знаменитость решила сверкнуть стильным бикини алого цвета во время пляжного отдыха. Не секрет, что Анна активный пользователь сети и любитель жаркого отдыха, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм практически каждый день появляются новые фото, сделанные на пляже или природе.

В этот раз знаменитая красотка повеселилась на побережье в алом купальнике и измазалась маслом для идеального загара. Свой пляжный "лук" девушка дополила солнцезащитными очками в трендовой оправе и панамой с леопардовым принтом.

«Я просто собираюсь опубликовать то, что я чувствую в этой поездке. 🌴❤️ #Exuma # Багамские острова # бикини # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана под постом.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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