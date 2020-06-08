Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала всю себе, залишившись без одягу

Емілі славиться любов'ю до ефектних кадрів, зйомок без макіяжу і укладок. При цьому молода знаменитість любить виблискувати стрункою фігурою зовсім без білизни і цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.net.

Так, на новому фото, представленому в соціальній мережі Instagram, дівчина позувала зовсім без одягу, прикрившись лише рукою і доповнивши образ солом'яним капелюшком з акуратними сережками кільцями.

Як і очікувалося, фанати настільки гаряче кадр відреагували відразу, адже апетитні форми Емілі не залишають байдужими нікого.

«У мене однакова рутина по догляду за шкірою, хоча я не з тих людей, які завжди використовують одні і ті ж продукти. Моя шкіра змінюється з погодою. Зараз я використовую що очищає гель-піну з календулою. Потім я наношу зволожуючий крем. Багато зволожуючих засобів не занадто швидко вбираються в шкіру, але цей проникає всередину відразу ж.

В нічний час, я можу додати антивіковий олія для обличчя з екстрактом чорної троянди, яке також добре пахне: охх, ця чудова троянда», - розповіла Емілі раніше.

До цього Емілі позувала на масивному байку в коротенькій майці болотного відтінку і світлому білизна в горошок. Доповнила свій досить домашній і зухвалий образ дівчина лише світлими кросівками.

Хоча особи зірки частково не видно з-за розпущених волосся, вона виглядала цілком природно і яскраво одночасно:

«Пекельно хороша 👼», «Щасливе велосипедне сидіння», «Бог благословив», «Обоже, які булочки😂😂😂», «🍑🍑Ох, ти така смілива🍑🍑», «Хороший Харлі Девідсон 😂😂🔥🔥🔥», «Крутий постріл, дівчинка просто бомба 👍», «Я люблю тебе, ти така чудова», «Ух ти, цей байк ідеальний !!! Продовжуй, дорога Емілі !!!».

Зазначимо, дівчина славиться своєю любов'ю до жаркого відпочинку, тому зовсім не соромиться свого стрункого тіла, а точніше, демонструвати його у досить сміливих образах. Емілі намагається ділитися не тільки постановочними кадрами з модельних зйомок, але ще й домашніми фото, зроблених під час її розваг. Не дивлячись на те, що дівчина заміжня, це не заважає їй постійно миготіти в провокаційних бікіні.

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