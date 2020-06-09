Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи вразила красою в облягаючому костюмі
Фото гарячої красуні з'явилося в одній із груп, пише Politeka.net. На знімку модель постала в білому топі який ідеально обтягнув її пишні груди.
Довжина топіка дала розглянути плоский живіт і тонку талію.
Також на Ратаковськи була довга вузька спідничка, яка облягла її п'яту точку.
Грайлива актриса спустила спідничку і показала частину оголеної п'ятої точки: "Ось це розпуста".
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Завершували образ зірки аксесуари.
Ратаковськи всіляко вигиналася, демонструючи апетитні форми. Фото вийшли неймовірно жаркими.
Варто відзначити, що 7 червня Ратаковськи зазначила 29-річчя, саме тому фото розмістили в групі. У пості вітали зірку з датою.
"З Днем Народження, моя подруго, і абсолютна королева Емілі Ратаковськи 😘❤️🎂🍾", - написано в пості.
Майже за добу пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі приєдналися до привітань і написали багато приємних побажань.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в прозорій сукні, яка практично нічого не прикрила.
Вбрання лише частково закрило груди і пікантне місце нижче пояса. У сукні було цікаве доповнення - вушка, які йшли від зони декольте.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала на масивному байку в коротенькій майці болотного відтінку і світлій білизні в горошок.
Доповнила свій досить домашній і зухвалий образ дівчина лише світлими кросівками.
Красуня захопила шанувальників.
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі
Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні