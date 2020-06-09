Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи вразила красою в облягаючому костюмі

Фото гарячої красуні з'явилося в одній із груп, пише Politeka.net. На знімку модель постала в білому топі який ідеально обтягнув її пишні груди. 

Довжина топіка дала розглянути плоский живіт і тонку талію. 

Також на Ратаковськи була довга вузька спідничка, яка облягла її п'яту точку. 

Грайлива актриса спустила спідничку і показала частину оголеної п'ятої точки: "Ось це розпуста". 

Популярні новини зараз

Розкішне весілля в родині Софії Ротару, вперше з'явилися фото обранця: "Приховувала до останнього"

Епатажний Тарзан роздягнувся й показав свою улюблену іграшку: "Ось це габарити"

Українців попередили про хитрість з підрахунком трудового стажу: «вважаються тільки ті місяці, коли...»

Пенсіонерам придумали нове правило, закон уже підписаний: "Більше не потрібно..."
Показати ще

Завершували образ зірки аксесуари. 

Ратаковськи всіляко вигиналася, демонструючи апетитні форми. Фото вийшли неймовірно жаркими. 

Варто відзначити, що 7 червня Ратаковськи зазначила 29-річчя, саме тому фото розмістили в групі. У пості вітали зірку з датою. 

"З Днем Народження, моя подруго, і абсолютна королева Емілі Ратаковськи 😘❤️🎂🍾", - написано в пості.

Майже за добу пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі приєдналися до привітань і написали багато приємних побажань. 

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в прозорій сукні, яка практично нічого не прикрила.

Вбрання лише частково закрило груди і пікантне місце нижче пояса. У сукні було цікаве доповнення - вушка, які йшли від зони декольте. 

View this post on Instagram

met memories 🕊

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

Раніше повідомлялося, що  Емілі Ратаковськи позувала на масивному байку в коротенькій майці болотного відтінку і світлій білизні в горошок.

Доповнила свій досить домашній і зухвалий образ дівчина лише світлими кросівками.

Красуня захопила шанувальників. 

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні