Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи вразила красою в облягаючому костюмі

Фото гарячої красуні з'явилося в одній із груп, пише Politeka.net. На знімку модель постала в білому топі який ідеально обтягнув її пишні груди.

Довжина топіка дала розглянути плоский живіт і тонку талію.

Також на Ратаковськи була довга вузька спідничка, яка облягла її п'яту точку.

Грайлива актриса спустила спідничку і показала частину оголеної п'ятої точки: "Ось це розпуста".

Завершували образ зірки аксесуари.

Ратаковськи всіляко вигиналася, демонструючи апетитні форми. Фото вийшли неймовірно жаркими.

Варто відзначити, що 7 червня Ратаковськи зазначила 29-річчя, саме тому фото розмістили в групі. У пості вітали зірку з датою.

"З Днем Народження, моя подруго, і абсолютна королева Емілі Ратаковськи 😘❤️🎂🍾", - написано в пості.

Майже за добу пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі приєдналися до привітань і написали багато приємних побажань.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в прозорій сукні, яка практично нічого не прикрила.

Вбрання лише частково закрило груди і пікантне місце нижче пояса. У сукні було цікаве доповнення - вушка, які йшли від зони декольте.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала на масивному байку в коротенькій майці болотного відтінку і світлій білизні в горошок.

Доповнила свій досить домашній і зухвалий образ дівчина лише світлими кросівками.

Красуня захопила шанувальників.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні