Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в облегающем костюме

Фото горячей красотки появилось в одной из групп, пишет Politeka.net. На снимке модель предстала в белом топе который идеально обтянул ее пышную грудь.

Длина топика дала рассмотреть плоский животик и тонкую талию.

Также на Ратаковски была длинная облегающая юбочка, которая обтянула ее пятую точку.

Игривая актриса приспустила юбочку и показала часть оголенной пятой точки: "Вот это разврат".

Завершали образ звезды аксессуары.

Ратаковски всячески изгибалась, демонстрируя аппетитные формы. Фото получились невероятно жаркими.

Стоит отметить, что 7 июня Ратаковски отметила 29-летие, именно поэтому фото разместили в группе. В посте поздравляли звезду с такое датой.

"С Днем Рождения, моя подруга, и абсолютная королева Эмили Ратаковски 😘❤️🎂🍾", - написано в посте.

Почти за сутки пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и написали много приятных пожеланий.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в прозрачном платье, которое практически ничего не прикрыло.

Наряд только частично закрыл грудь и пикантное место ниже пояса. У платья было интересное дополнение - ушки, которые шли от зоны декольте.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала на массивном байке в коротенькой майке болотного оттенка и светлом белье в горошек.

Дополнила свой довольно домашний и дерзкий образ девушка лишь светлыми кроссовками.

Красотка восхитила полонников.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини