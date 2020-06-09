Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в облегающем костюме

Фото горячей красотки появилось в одной из групп, пишет Politeka.net. На снимке модель предстала в белом топе который идеально обтянул ее пышную грудь. 

Длина топика дала рассмотреть плоский животик и тонкую талию. 

Также на Ратаковски была длинная облегающая юбочка, которая обтянула ее пятую точку. 

Игривая актриса приспустила юбочку и показала часть оголенной пятой точки: "Вот это разврат". 

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Завершали образ звезды аксессуары. 

Ратаковски всячески изгибалась, демонстрируя аппетитные формы. Фото получились невероятно жаркими. 

Стоит отметить, что 7 июня Ратаковски отметила 29-летие, именно поэтому фото разместили в группе. В посте поздравляли звезду с такое датой. 

"С Днем Рождения, моя подруга, и абсолютная королева Эмили Ратаковски 😘❤️🎂🍾", - написано в посте.

Почти за сутки пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и написали много приятных пожеланий. 

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в прозрачном платье, которое практически ничего не прикрыло.

Наряд только частично закрыл грудь и пикантное место ниже пояса. У платья было интересное дополнение - ушки, которые шли от зоны декольте. 

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met memories 🕊

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Ранее сообщалось, что  Эмили Ратаковски позировала на массивном байке в коротенькой майке болотного оттенка и светлом белье в горошек.

Дополнила свой довольно домашний и дерзкий образ девушка лишь светлыми кроссовками.

Красотка восхитила полонников. 

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини