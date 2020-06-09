Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в облегающем костюме
Фото горячей красотки появилось в одной из групп, пишет Politeka.net. На снимке модель предстала в белом топе который идеально обтянул ее пышную грудь.
Длина топика дала рассмотреть плоский животик и тонкую талию.
Также на Ратаковски была длинная облегающая юбочка, которая обтянула ее пятую точку.
Игривая актриса приспустила юбочку и показала часть оголенной пятой точки: "Вот это разврат".
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Завершали образ звезды аксессуары.
Ратаковски всячески изгибалась, демонстрируя аппетитные формы. Фото получились невероятно жаркими.
Стоит отметить, что 7 июня Ратаковски отметила 29-летие, именно поэтому фото разместили в группе. В посте поздравляли звезду с такое датой.
"С Днем Рождения, моя подруга, и абсолютная королева Эмили Ратаковски 😘❤️🎂🍾", - написано в посте.
Почти за сутки пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям и написали много приятных пожеланий.
Напомним, Эмили Ратаковски позировала в прозрачном платье, которое практически ничего не прикрыло.
Наряд только частично закрыл грудь и пикантное место ниже пояса. У платья было интересное дополнение - ушки, которые шли от зоны декольте.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала на массивном байке в коротенькой майке болотного оттенка и светлом белье в горошек.
Дополнила свой довольно домашний и дерзкий образ девушка лишь светлыми кроссовками.
Красотка восхитила полонников.
Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде
Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас
А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини