Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей показала шанувальникам, як відзначала своє весілля з відомим хокеїстом

Кілька днів тому молода співачка Соня Кей – племінниця відомої співачки Софії Ротару вийшла заміж. Новиною про знаменну подію артистка поділилася в Instagram, вперше показавши чоловіка-хокеїста. У слід за зіркою багато ЗМІ представили стильні весільні фото знаменитості, повідомляє Politeka.

Як з'ясувалося, обранцем дівчини став хокеїст збірної України Олег Петров, якого вона приховувала від публіки все це час. До самої церемонії дівчина не показувала коханого.

Торжество відбулося в готелі Fairmont. Судячи з усього, весілля молодята зазначили в колі рідних.. На одному з фото, представленому в Instagram-профілі модного журналу, видно сім'я знаменитості. Була присутня на урочистостях і знаменита Софія Ротару.

«Я вдячна родині, Софії Михайлівні, Ауріці Михайлівні, Анастасії Ротару, а також всім і кожному, хто був присутній у цей знаменний день і розділив радість з нами», - розповіла про своє щастя Соня.

З-за нещодавньої трагедії в родині співачки, молодята вирішили відзначити подію в тісному колі близьких і друзів – стильні сімейні фото чимало порадували шанувальників.

Зазначимо, влітку у дівчини була запланована весілля з хокеїстом, який молодший за неї на три роки. Виконавиця розповідала, що різниця в віці її зовсім не бентежить. За її словами, це сімейне, адже її батько також трохи молодший від матері.

Проте співачка вирішила перенести весілля у зв'язку зі смертю батька.

«Мама зателефонувала мені і сказала – тато помер. У мене просто був такий шок, що я не розуміла, що відбувається. Тому що вони з мамою приїхали з Ізраїлю, де його лікували від онкології, і все вилікували, все було добре. Але нам сказали, що це був тромб, він обірвався, і батько помер за секунду», – розповіла Sonya Kay.

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