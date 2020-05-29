Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показала нежный? неотразимый образ

На фото красавица позировала в пышном черном платье с открытыми плечами. Соня решила в этот раз не надевать белье, а только большую серьгу в левом ухе, которая достала почти до груди. Девушка сложила руки на пояс и немного наклонила голову, позируя для фото на фоне просторного окна. Снимок вышел интересным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Три вещи никогда не возвращаются обратно — Время, Слово, Возможность. Поэтому, Не теряй времени, Выбирай слова, Не упускай возможность", - написала Соня.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написиали несколько комментариев:

"Какая красивая", "Верно", "Принцесса".

Ранее мы сообщали, что 29-летняя украинская певица Соня Кей обескуражила откровенной фотосессией.

На снимке красотка предстала наполовину обнаженной. На ней была одета пышная зеленая юбка, а вот выше пояса не было ничего. Девушка развалилась в кресле и посветила своими «мячиками», которые были едва прикрыты руками певицы. Кей закинула голову и закрыла глаза, что придало ее образу особой пикантности.

Сообщалось, что Певица Sonya Kay (Соня Хлябич), племянница украинской певицы Софии Ротару, похвасталась фигурой в коротком топе.

На восходящей звезде также были брюки на высокой посадке, облегающие тонкую талию.

Также на артистке были прозрачные полусапожки на устойчивом каблуке.

Певица распустила волосы и посмотрела в камеру.

Напомнимм, стройная племянница Софии Ротару выгнулась в прозрачном наряде

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