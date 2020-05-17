29-летняя украинская певица Соня Кей, которая пошла по стопам своей тети, поп-легенды Софии Ротару, обескуражила страстным видом
Как передает Politeka.net, начинающая звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала лежа на цветах.
Знойная красотка предстала в черном платье с пышной юбкой, изюминкой которого, безусловно, стала зона декольте. Заметно, что Соня не надела нижнее белье. Для пущего эффекта певица подняла руки вверх, соблазнив изгибами и округлостями. Нежный макияж в розовых тонах дополнил образ племянницы Ротару.
"Учитесь, пока другие спят, работайте, пока другие отдыхают, будьте готовы, пока другие расслабляются и мечтайте, пока другие плачутся", - подписала снимок знаменитость.
За короткое время поклонники успели сотни раз поставить "сердечки".
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"Отдыхайте, пока другие работают😂" ; "Красуньчик😍", - комментируют в сети.
Ранее мы сообщали, Соня изогнулась в пикантной позе в белом обтягивающем платье с прозрачными вставками. Певица выпятила упругий бюст, томно задрала голову и кинула игривый взгляд в камеру - "Тетя видела этот разврат?" Руки Соня театрально вскинула вверх. Девушка распустила длинные волосы, которые слегка присобрала гелем так, что они выглядят будто влажные, и нанесла яркий макияж.
Также мы рассказывали, некоторое время Соня не появлялась в сети из-за смерти отца.
"Мама звонит говорит – папа умер. У меня был просто такой шок, что я не понимала, что происходит, потому что он только приехал с мамой из Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили. Все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался и он умер в секунду", - поделилась артистка грустными переживаниями.
Напомним, племянница Ротару посветила грудью в свадебном платье и рассказала о будущем муже
Также Politeka сообщала, что племянница Ротару ошеломила фото в обнимку с известным двухметровым красавцем