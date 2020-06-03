Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной певицы Софии Ротару, показала необычный соблазнительный образ и рассказала об одежде

На фото Соня позирует в блестящем гольфе и прозрачной юбке. Красотка дополнила образ косой, которая была в большой резинке. Кей подняла руки и смотрела в камеру, чтобы фото получилось очень жарким. Так и хочется написать: "Только для смелых". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самая важная деталь в одежде - это женщина, которая ее носит", - написала Соня.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Красотка", "Люблю", "Огонь".

Ранее мы сообщали, что 29-летняя украинская певица Соня Кей, которая пошла по стопам своей звездной тети Софии Ротару, похвасталась стройной фигурой.

Начинающая звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм бэкстейдж- снимок. Девушка показала то, что происходило за кадром ее грядущей фотосессии.

Сообщалось, что Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показала новый образ в Инстаграм.

На фото Соня позирует в топике и купальных трусиках. Образ она дополнила сапогами на каблуке. Певица позировала без бассейна. На фото можно легко увидеть, что просвечивается через белый топ. На фоне видна еще стена и зелень за ней.

Напомним, племянница Софии Ротару избавилась от белья ради нового смелого образа

Также Politeeka сообщала, что обнаженная племянница Ротару разлеглась в жаркой позе, посветив «мячиками»

А еще Politeka писала, что горячая племянница Ротару дерзнула нарядом без нижнего белья



