Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной певицы Софии Ротару, показала необычный соблазнительный образ и рассказала об одежде
На фото Соня позирует в блестящем гольфе и прозрачной юбке. Красотка дополнила образ косой, которая была в большой резинке. Кей подняла руки и смотрела в камеру, чтобы фото получилось очень жарким. Так и хочется написать: "Только для смелых". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Самая важная деталь в одежде - это женщина, которая ее носит", - написала Соня.
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Фанаты поставили более 500 лайков и написали несколько комментариев:
"Красотка", "Люблю", "Огонь".
Ранее мы сообщали, что 29-летняя украинская певица Соня Кей, которая пошла по стопам своей звездной тети Софии Ротару, похвасталась стройной фигурой.
Начинающая звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм бэкстейдж- снимок. Девушка показала то, что происходило за кадром ее грядущей фотосессии.
Напомним, племянница Софии Ротару избавилась от белья ради нового смелого образа
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