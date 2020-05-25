29-летняя украинская певица Соня Кей, которая является племянницей поп-легенды Софии Ротару, обескуражила откровенной фотосессией

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке красотка предстала наполовину обнаженной. На ней была одета пышная зеленая юбка, а вот выше пояса не было ничего. Девушка развалилась в кресле и посветила своими «мячиками», которые были едва прикрыты руками певицы. Кей закинула голову и закрыла глаза, что придало ее образу особой пикантности.

«Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто ещё стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда всё рушится», - написала певица под фото.

За 20 минут ее фото собрало более 1200 лайков. В комментариях Соне оставили комплименты.

«Согласен, красиво сказано :) и кстати очень хорошее фото;)», «Вау», «Ты выглядишь так красиво», «Согласен на все 100%», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Кей поделилась фото, на котором предстала в черном платье с оборками, с оголенной зоной декольте и плечами. Девушка улеглась на цветы, страстно задрав голову вверх и закрыв глаза.

Напомним, что Соня Кей сняла лифчик и посветила "персиками" на камеру: аж глаза разбегаются.

А еще Politeka писала, что племянница Ротару дерзнула нарядом без нижнего белья: "Учитесь, пока...".

Также Politeka сообщала, что Соня Кей выгнулась в прозрачном наряде: "Тетя видела этот разврат?".