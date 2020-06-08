Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала проблему, яка у неї трапилася

На першому фото Настя позує в рожевому піджаку, а в руках тримає телефон, щоб зробити селфі. Красуня була з розпущеним волоссям, але зробила укладку. Але привернуло увагу фанатів інше, як виявилося, Івлєєва розбила мобільний телефон нової моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 220 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Мені боляче дивитися на розбитий телефон", "Хто Шанель з розбитим телефоном ?)", "вау, навіть телефон вщент, від такої карколомної краси", "Коли розбив телефон", "А як вписався розбитий телефон, ніби так і було задумано".

На другому знімку Івлєєва показала себе крупним планом, прикривав очі окулярами. Красуня зняла на телефон і показала вже близько, як він розбився. Фанати за годину поставили понад 200 тисяч лайків і продовжували активно обговорювати розбитий телефон.

Раніше ми повідомляли, що відома телеведуча Настя Івлєєва вразила публіку новим образом.

Поряд з красунею перебувала рожева сумочка. Образ завершили і інші прикраси.

Настя взяла пікантну позу: вона обперлася руками об машину, виставивши назад пружні сідниці. При цьому зірка не посміхалася, а спокійно дивилася в камеру.

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