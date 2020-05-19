Известная телеведущая Настя Ивлеева после розовых волос решила радикально сменить имидж

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото звезда предстала с яркими зелено-голубыми волосами. Ее дерзкую выходку за час оценило более 520 тысяч людей. Красотка устроила съемку, чтобы продемонстрировать новый образ во всей красе. Она была одета в обычную футболку со смайлом. ее шею и руки украшали необычные бусы и браслеты.

«Крутотень! А волосы кайф», «Ты очень крутая все прически тебе подойдут бомба», «Огонь, уже посмотрел! Давай ещё», «Тот самый человек, которому идёт любая стрижка и любой цвет волос», «Настя ты очень очень круто выглядишь», «Завидую твоему мужу», «Тебе очень идёт этот цвет», - пишут пользователи сети.

Некоторые поклонники начали искать сходство звезды с другими знаменитостями. В комментариях ее сравнили с певицами Светланой Лободой и Билли Айлиш. Как известно, 18-летняя Айлиш тоже регулярно меняет цвет волос.

«Лобода?», «Билли Айлиш? Куда ты дела Настю?», «Биляш, ты ли это?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева поделилась кадрами с прогулки в лесу. Девушка была одета в дождевик. Она гуляла с подругой и собакой, где снимала влог.

Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Ивлеева посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?".

Также Politeka писала, что Ивлеева ошарашила дерзкой сменой имиджа: «Ей светит репутация Тодоренко».