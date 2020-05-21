29-летняя российская ведущая и блогер, звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева сравнила соотечественников мужского пола с иностранцами, при чем не в пользу первых

Так, побывав в гостях в студии у журналиста Юрия Дудя, Ивлеева призналась, что думает о русских мужчинах. По словам девушки молодые парни из Германии или Голландии ее привлекают куда больше.

"Наши на семерочку тянут, - поделилась Ивлеева. - Тут даже дело не в красота, а в менталитете наших парней. Например, итальянцы и испанцы, они надушены, у них выглажена рубашка. И они к тебе не подкатывают, думая, от я здесь, я обратил на тебя внимание, самка, погнали. Они реально стараются. Но вся эта история быстротечна. А с нашим мужчиной можно далеко пойти, о чем-то поговорить, подумать. Если это, конечно, барышне надо".

Самые лучшие парни собираются на Ибице - "эталон красоты" - резюмировала Настя.

Ранее мы сообщали, Ивлеева удивила ярким преображением во внешности. Знаменитость выставила фото в Инстаграм, на котором козырнула зеленым цветом волос. Блондинка Настя решила кардинально поменять имидж.

Девушка позировала в костюме из футболки и шортов свободного кроя с большим желтым смайликом на груди. Настя засунула руку в карман и дерзко вглянула в камеру.

Поклонники неоднозначно восприняли перемену. Многие намекнули, что блогерша перестала быть собой, сравнив ее с другими знаменитостями.

«Лобода?», «Билли Айлиш? Куда ты дела Настю?», «Биляш, ты ли это?», - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Ивлеева недавно побывала на шоу "Вечерний Ургант", сверкнув упругими "персиками" в очень смелом декольте. Красотка принарядилась для ведущего Ивана Урганта, натянув нескромную кофточку, из которой "все вываливалось".

Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Ивлеева посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?".