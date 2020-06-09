Американська фітнес-модель Ана Чері підкорила неймовірними формами в бікіні

Зірка натягнула на великі форми крихітний купальник, повідомляє Politeka.net. Верх бікіні обтягнув великі груди та трохи задерся на ній. Лямка тяглася вгору по плечу і надавала образу оригінальності.

Тонку талію виділив поясок, що тягнеться від маленьких плавок-бікіні.

Не тільки від ідеальних форм зірки не можна відірвати погляду, але й бездоганного засмаги. Тіло мало шоколадний відтінок.

Зірка сиділа, опустивши ніжки у воду басейну.

Ана підняла обличчя до неба і закрила очі, посміхаючись отримувала насолоду від відпочинку. Фото вийшло гарячим і ніжним. Це не дивно, адже красуня не лише володіє шикарною зовнішністю, завдяки якій і прославилася, а й, здається, зовсім без комплексів.

Зараз на сторінку Чері підписані 12,6 мільйонів осіб. Люди активно ставлять лайки і коментують гарні пости.

Так, наприклад, описана публікація зібрала понад 100 тисяч лайків за 18 годин. Шанувальники обсипали модель компліментами.

Нагадаємо, Ана Чері постала у всій красі в одному лише яскраво-рожевому бікіні, повернувшись боком до камери вона наочно продемонструвала результат бурхливих тренувань.

Зірка підкреслила свої сідниці ідеальним чином.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в білому купальнику, зігнувшись на четвереньках.

Під сонячними променями шкіра зірки виглядала ще більш засмаглою, ніж раніше. Зазначимо, фанати не проходять повз нових фото знаменитості і написали багато компліментів.

Нагадаємо також, що Ана Чері постала у чорному топі з прозорою сіточкою в районі грудей. Вузький топік обтягнув неймовірні принади красуні. Груди випирали і, здавалося, зараз вистрибнуть з одягу.

Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижому білизна.

Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.