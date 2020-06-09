Американська фітнес-модель Ана Чері підкорила неймовірними формами в бікіні
Зірка натягнула на великі форми крихітний купальник, повідомляє Politeka.net. Верх бікіні обтягнув великі груди та трохи задерся на ній. Лямка тяглася вгору по плечу і надавала образу оригінальності.
Тонку талію виділив поясок, що тягнеться від маленьких плавок-бікіні.
Не тільки від ідеальних форм зірки не можна відірвати погляду, але й бездоганного засмаги. Тіло мало шоколадний відтінок.
Зірка сиділа, опустивши ніжки у воду басейну.
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Ана підняла обличчя до неба і закрила очі, посміхаючись отримувала насолоду від відпочинку. Фото вийшло гарячим і ніжним. Це не дивно, адже красуня не лише володіє шикарною зовнішністю, завдяки якій і прославилася, а й, здається, зовсім без комплексів.
Зараз на сторінку Чері підписані 12,6 мільйонів осіб. Люди активно ставлять лайки і коментують гарні пости.
Так, наприклад, описана публікація зібрала понад 100 тисяч лайків за 18 годин. Шанувальники обсипали модель компліментами.
Нагадаємо, Ана Чері постала у всій красі в одному лише яскраво-рожевому бікіні, повернувшись боком до камери вона наочно продемонструвала результат бурхливих тренувань.
Зірка підкреслила свої сідниці ідеальним чином.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в білому купальнику, зігнувшись на четвереньках.
Під сонячними променями шкіра зірки виглядала ще більш засмаглою, ніж раніше. Зазначимо, фанати не проходять повз нових фото знаменитості і написали багато компліментів.
Нагадаємо також, що Ана Чері постала у чорному топі з прозорою сіточкою в районі грудей. Вузький топік обтягнув неймовірні принади красуні. Груди випирали і, здавалося, зараз вистрибнуть з одягу.
Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.
Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижому білизна.
Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.