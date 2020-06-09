Американская фитнес-модель Ана Чери покорила невообразимыми формами в бикини

Звезда натянула на большие формы крохотный купальник, сообщает Politeka.net. Верх бикини обтянул большую грудь и немного задрался на ней. Лямка тянулась вверх по плечу и придавало образу оригинальности.

Тонкую талию выделил поясок, тянущийся от маленьких плавок-бикини.

Не только от идеальных форм звезды нельзя оторвать взгляда, но и безупречного загара. Тело имело шоколадный оттенок.

Звезда сидела, опустив ножки в воду бассейна.

Ана подняла лицо к небу и закрыла глаза, улыбаясь получала наслаждение от отдыха. Фото получилось горячим и нежным. Это неудивительно, ведь красотка не только обладает шикарной внешностью, благодаря которой и прославилась, но и, кажется, совершенно без комплексов.

Сейчас на страницу Чери подписаны 12,6 миллионов человек. Люди активно ставят лайки и комментируют красивые посты.

Так, например, описанная публикация собрала более 100 тысяч лайков за 18 часов. Поклонники осыпали модель комплиментами.

Напомним, Ана Чери предстала во всей красе в одном лишь ярко-розовом бикини, повернувшись боком к камере она наглядно продемонстрировала результат бурных тренировок.

Звезда подчеркнула свои ягодицы идеальным образом.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в белом купальнике, изогнувшись на четвереньках.

Под солнечными лучами кожа звезды выглядела еще более загорелой, чем прежде. Отметим, фанаты не проходят мимо новых фото знаменитости и написали много комплиментов.

Напомним также, что Ана Чери предстала в черном топе с прозрачной сеточкой в районе груди. Узкий топик обтянул невероятные прелести красотки. Грудь выпирала и, казалось, сейчас выпрыгнет из одежды.

Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.

Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.

Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.