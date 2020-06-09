Американская фитнес-модель Ана Чери покорила невообразимыми формами в бикини
Звезда натянула на большие формы крохотный купальник, сообщает Politeka.net. Верх бикини обтянул большую грудь и немного задрался на ней. Лямка тянулась вверх по плечу и придавало образу оригинальности.
Тонкую талию выделил поясок, тянущийся от маленьких плавок-бикини.
Не только от идеальных форм звезды нельзя оторвать взгляда, но и безупречного загара. Тело имело шоколадный оттенок.
Звезда сидела, опустив ножки в воду бассейна.
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Ана подняла лицо к небу и закрыла глаза, улыбаясь получала наслаждение от отдыха. Фото получилось горячим и нежным. Это неудивительно, ведь красотка не только обладает шикарной внешностью, благодаря которой и прославилась, но и, кажется, совершенно без комплексов.
Сейчас на страницу Чери подписаны 12,6 миллионов человек. Люди активно ставят лайки и комментируют красивые посты.
Так, например, описанная публикация собрала более 100 тысяч лайков за 18 часов. Поклонники осыпали модель комплиментами.
Напомним, Ана Чери предстала во всей красе в одном лишь ярко-розовом бикини, повернувшись боком к камере она наглядно продемонстрировала результат бурных тренировок.
Звезда подчеркнула свои ягодицы идеальным образом.
Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в белом купальнике, изогнувшись на четвереньках.
Под солнечными лучами кожа звезды выглядела еще более загорелой, чем прежде. Отметим, фанаты не проходят мимо новых фото знаменитости и написали много комплиментов.
Напомним также, что Ана Чери предстала в черном топе с прозрачной сеточкой в районе груди. Узкий топик обтянул невероятные прелести красотки. Грудь выпирала и, казалось, сейчас выпрыгнет из одежды.
Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.
Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.
Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.