Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в спокусливому вигляді
Зірка підкорила серця мільйонів людей, пише Politeka.net. Деякі фанати вирішили створити Instagram-сторінки, присвячені кумиру. Так, в одній з таких груп з'явилося гаряче, архівне фото моделі.
На знімку Кайлі позує на столі у відвертій сукні. Наряд був коротким і дозволив помилуватися стрункими ніжками Дженнер. Крім того, плаття, було трохи прозорим, через що неозброєним поглядом був помітний яскравий ліфчик красуні.
В руках Кайлі тримала торт з цифрою "21". На іншому знімку вона вирішила відкусити тістечко, і отримує явну насолоду.
Варто відзначити, що Кайлі народилася 10 серпня 1997 року, і на цей час їй 22 роки.
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За 14 годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали масу компліментів красуні. Люди захоплювалися формами та зухвалістю моделі, адже вона встрибнула на стіл в міні, а це вельми "безсоромний" вчинок.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер вирішила підкорити видом в одній білосніжній білизні. Модель блиснула своєю фігурою, з'явившись перед об'єктивом у коротенькому топі і нижній білизні такого ж відтінку. При цьому волосся зірка залишила розпущеним.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер одягла сукню, яка обтягнула її тонку талію і великий бюст. Також не можна відірватися від округлих стегон зірки.
Образ красуні завершили різні аксесуари.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер розважалася з подругою. При цьому модель захопила видом без макіяжу. Зазначимо, модель постала в кислотно-жовтому купальнику.
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