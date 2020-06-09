Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в спокусливому вигляді

Зірка підкорила серця мільйонів людей, пише Politeka.net. Деякі фанати вирішили створити Instagram-сторінки, присвячені кумиру. Так, в одній з таких груп з'явилося гаряче, архівне фото моделі.

На знімку Кайлі позує на столі у відвертій сукні. Наряд був коротким і дозволив помилуватися стрункими ніжками Дженнер. Крім того, плаття, було трохи прозорим, через що неозброєним поглядом був помітний яскравий ліфчик красуні.

В руках Кайлі тримала торт з цифрою "21". На іншому знімку вона вирішила відкусити тістечко, і отримує явну насолоду.

Варто відзначити, що Кайлі народилася 10 серпня 1997 року, і на цей час їй 22 роки.

За 14 годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів красуні. Люди захоплювалися формами та зухвалістю моделі, адже вона встрибнула на стіл в міні, а це вельми "безсоромний" вчинок.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вирішила підкорити видом в одній білосніжній білизні. Модель блиснула своєю фігурою, з'явившись перед об'єктивом у коротенькому топі і нижній білизні такого ж відтінку. При цьому волосся зірка залишила розпущеним.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер одягла сукню, яка обтягнула її тонку талію і великий бюст. Також не можна відірватися від округлих стегон зірки.

Образ красуні завершили різні аксесуари.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер розважалася з подругою. При цьому модель захопила видом без макіяжу. Зазначимо, модель постала в кислотно-жовтому купальнику.

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