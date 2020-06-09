Американська модель Ебігейл Ретчфорд завжди приваблює своєю нереальною красою

Зірка часто ділиться знімками в Instagram, демонструючи апетитні форми, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала гаряче фото в одних колготках.

Гаряча модель сиділа спиною до фотографа, прикривши великі груди руками в рукавичках.

Чорні колготки в сіточку і зі стразами обтягнули стрункі ніжки і красиві стегна Ебі. Безсоромна зірка під колготками була без білизни.

Ретчфорд взула чорні туфельки на шпильках, що додавало пікантності образу.

Зірка розпустила довге хвилясте волосся, а її красу підкреслив макіяж на пухкі губи та пишні вії.

"Повернутися до основ 👠👠", - підписала модель кадр, який виявився архівним.

За чотири години пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали Ебі масу компліментів, не маючи сили відірватися від неї.

"Ось це казка!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд підкреслила струнку і досить яскраву фігуру атласною білизною з синім мереживом.

Свій образ Ебі також доповнила акуратною укладкою волосся, уклавши їх на одну сторону, і яскравим макіяжем з акцентом на досить пухкі губи.

Раніше повідомлялося, Ебі Ретчфорд стиснула руками принади так, що вони здавалися ще більше.

Золотий ланцюжок надавав акценту великому декольте, до того ж вона "застрягла" між грудей.

Ебі розпустила чорне шовковисте волосся і виглядала чудово.

Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд влаштувала вечірню фотосесію в жаркому бікіні "золота". Дівчина похвалилася ідеальними формами, перед заходом сонця, і підкорила блискучою шкірою.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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