Исполнительница Анна Седокова порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Живу своей лучшей жизнью», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Седокова в купальнике позирует на яхте с маленьким ребенком. Как можно заметить, звезда довольно улыбается, пока мальчик смотрит, как работает мотор лодки.

«Самый сок!», «Аня, шикарно выглядишь», «Сексуальная выглядишь. А ты вообще замужем или нет?», «классные», «Классные ноги у вас Анна», «Милашки», «Такая счастливая атмосфера - аж огонь», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, 37-летняя украинская певица Анна Седокова обескуражила кадрами в ответ на упрек пользователей, что "ей нужно одеваться поприличнее".

Артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала сразу в нескольких образах (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Красотка начала с мини-платья телесного цвета, которое натянула на пышную фигуру. Седокова напрочь забыла о нижнем белье, посветив сочными "дыньками", не стесненными лифчиком.

Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".

А еще Politeka писала, что Седокова выдала правду о предательстве бывшего мужа: «Захожу с пузом, а на нем трется какая-то…»

Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».