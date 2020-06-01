32-річна російська актриса Христина Асмус поділилася гарною новиною зі своїми шанувальниками

У себе в Instagram вона розповіла, що фільм «Текст», в якому вона знялася, отримав ще одну престижну премію, передає Politeka.net. За словами Христини, їй досі пишуть люди, яких цей фільм сильно вразив, а на багатьох і вплинув. Вона нагадала, що на початку року «Текст» отримав 4 нагороди на престижній премії «Золотий орел», а тепер його знову помітили.

«Вчора відбулася важлива професійна премія Асоціації продюсерів кіно і телебачення, де «Текст» отримав нагороду як Кращий художній повнометражний фільм року!», - похвалилася зірка.

Свій пост артистка супроводила дуже спокусливим знімком. Красуня була одягнута у брючний костюм і туфлі на підборах. Вона сиділа на дивані, розкинувши ноги, що надало особливої пікантності її фото. Дівчина виглядала просто чудово. Тепер зрозуміло, за що її кохає чоловік, російський комік Гарік Харламов. В коментарях зірці і фільму залишили масу компліментів.

«Мені теж фільм сподобався!», «Ви найкраща», «Фільм реально сильний!», «Так, фільм незвичайний, раджу до перегляду», «Христина) ти мені нагадуєш Брітні Спірс не знаю чому», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Асмус поділилася фото зі зйомок. Вона була одягнена в чорний жакет і міні-шорти. Останні оголили стрункі ніжки акторки.

Нагадаємо, що Христина Асмус перетворилася в Боярського і налякала новою зовнішністю: «Тисяча чортів».

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус проговорилася про конфлікт з Харламовим: «Гарік вішається».

Також Politeka писала, що щаслива Асмус розбурхала несподіваним рішенням, Тарзан підтримав: «Нікого не слухай».