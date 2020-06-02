Відома російська актриса Христина Асмус зізналася, який у неї девіз у житті

Зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Асмус вирішила розкрити себе шанувальникам з нової сторони. Так, зірка поділилася селфи, на якому вона позує в простій білій футболці з кумедним підписом «Блін, я забула». Судячи з усього, Асмус вважає, що ця фраза ідеально характеризує її життя.

На знімку актриса зібрала волосся в хвіст і в цілому виглядає спокійно і природно. Єдина яскрава деталь в її образі – незвичайний макіяж очей з яскраво-червоними лініями.

«А який у тебе девіз по життю?», - поцікавилася зірка у підписників.

В коментарях люди почали обговорювати фотографію і відповідати на поставлене актрисою питання.

«Яка ж ти красуня!», «Христина, яка ви красива. Макіяж чудовий. Футболка. Ідеально», «Христинка як картинка!!!)) Красотулечка», «просто милашка», «Неймовірна», «Чогось Ви мадам схуднули», «Яке ніжне і непорочне личко)», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Асмус розповіла про те, як складаються її стосунки з чоловіком, коміком Гаріком Харламовим після виходу скандального фільму «Текст». Як відомо, фільм «Текст» викликав широкий резонанс, так як Крістіна зіграла в ньому оголена, а інтимна сцена була дуже реалістичною. Після фільму на актрису обрушився шквал ненависті, але, як зізнається сама Асмус, від пропозицій по роботі немає відбою.

В інтерв'ю вона зізналася, що сімейне життя після фільму змінилася і тепер вони з чоловіком дуже рідко бачаться. Нещодавно сімейство переїхало у великий чотириповерховий будинок, який Харламов, за словами Христини, купив за власні гроші. Актриса також розповіла, що не бере участь в сімейному бюджеті, все оплачує Гарік.

Нагадаємо, скандальна Асмус розкинула ноги на дивані, показавши, як спокушає Харламова.

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус проговорилася про конфлікт з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус приголомшила пікантними деталями життя з Харламовим після скандалу з "Текстом".